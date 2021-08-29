شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الرياض تستقبل مليون طالب للمرحلتين المتوسطة والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت صباح اليوم مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أكثر من مليون طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية فيما سيكون طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد حتى تاريخ 30 أكتوبر أو الوصول لـ 70 بالمائة للحصانة المجتمعية فيما يتعلق بلقاحات كورونا. وكان قد انتظم أكثر من 68 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأسبوع الماضي وذلك بعد استمتاعهم بإجازتهم السنوية وسط استعدادات مكثفة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

ووجهت الإدارة كل المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، والبالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة، بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المدارس.

وكانت تعليم الرياض قد حددت الساعة السابعة صباحًا بداية الحصة الأولى في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا على أن يكون بداية دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا فيما سيكون وقت الدراسة للمرحلة الابتدائية عن بُعد عبر منصة مدرستي ورياض الأطفال عبر منصة روضتي من الساعة 3:30 مساء وحتى الساعة السابعة مساءً.