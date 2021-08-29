طريقة الدخول إلى منصة مدرستي مع بداية العام الدراسي الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعود اليوم الأحد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، كما يتم متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر منصة مدرستي.

وأصبحت طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي محور اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع اقتراب عودة الدراسة.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن تعديل التقويم الدراسي بالمملكة للعام الدراسي 1443هـ، حيث أكدت على عودة المعلمون العمل بمدارس اعتبارًا من الأحد، 22 أغسطس 2021، والموافق 14 محرم 1443 هجريًا.

بداية العام الدراسي الجديد

ويعود اليوم الأحد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وكانوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

واعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هـ، والتي نصت على بدء الدراسة عن بُعد وحتى 30 أكتوبر 2021 أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي:

– يتيح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، التابع لوزارة التعليم بالمملكة، تسجيل دخول الطلاب عبر الرابط التالي :”

https://schools.madrasati.sa/”.

– يضغط الطالب على تسجيل الدخول من خلال تبويب “حسابي”.

– يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وسيلة فعالة وآمنة للتعليم

وتتميز منصة مدرستي، بأنها وسيلة فعالة وآمنة للتعليم عن بعد لكافة الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، عقب إعلان تعليق الدراسة في المدارس منذ عام ٢٠٢٠ نتيجة انتشار فيروس كورونا، ونظرًا لإيقاف الدراسة بمؤسسات التعليم العام والخاص والأهلي والجامعي، تم تفعيل نظام الدراسة عن بعد حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة في كافة المراحل التعليمية دون أن يحدث خلل في تلقى الطلاب المقررات المخصصة لهم على مدار العام.



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