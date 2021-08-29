، إنقاذ ثمانيني بوزن "300" كيلو من كسور متعددة بمستشفى سليمان الحبيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب في حادث مروري تسبب له في آلام حادة وعدم القدرة على الحركة

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إجراء عملية أنهت معاناة ثمانيني وزنه "300" كيلو جرام، كان قد أصيب في حادث مروري بكسور متفتتة في عظم الحوض، تسببت له في آلام حادة وعدم القدرة على الحركة، وتمزق في المثانة.

وقال الدكتور عبدالعزيز العماري استشاري جراحة العظام، رئيس الفريق الطبي المعالج: جاء المريض إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي بعد مراجعته لـ"4" مستشفيات، رفضت جميعها إجراء العملية بسبب البدانة المفرطة، وكبر سنه، واحتمالات حدوث الاختلاطات والمضاعفات الطبية عند إجراء العملية الجراحية، خاصة وأن المريض مصاب بأمراض مزمنة كضغط الدم والسكري وإشكالات مرضية في القلب.

وأضاف الدكتور "العماري" أن الأشعة التي أجريت للمريض أكدت إصابته بكسر مفتت في عظم الحوض وعظمة رأس الفخذ مترافق مع تمزق بولي واسع في المثانة؛ حيث خضع لعملية جراحية استمرت "7" ساعات وشارك فيها فريق طبي مكون من "5" أطباء، وتم فيها تثبيت الكسر بشرائح معدنية ومسامير.

ووصف الدكتور "العماري" العملية بالمعقدة والدقيقة لارتفاع احتمالات الاختلاطات الطبية بسبب الوزن الزائد للحالة، بالإضافة إلى إصابته بالعديد من الأمراض المزمنة، لكن بتوفيق من الله نجحت بنسبة "%100"، وتحسنت الحالة الصحية للمريض بشكل جيد مع الرعاية الطبية الفائقة التي حظي بها طوال فترة تنويمه إلى أن غادر المستشفى بعد أن تماثل للشفاء، وسيعود بإذن الله إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي خلال 6 أسابيع من خروجه من المستشفى.

وبيّن الدكتور "العماري" أن نجاح العملية دليل على تميز المستشفى، وقدراته الكبيرة سواء على مستوى الكفاءات الطبية، أو على مستوى التجهيزات الطبية التشخيصية والعلاجية.

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، حقق العديد من النجاحات الطبية اللافتة منذ افتتاحه، وتوج تميزه بحصوله على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد JCI، كما حصل مؤخرًا على إشادة من اللجنة المحكمة لجائزة أداء الصحة، بالإضافة إلى أن المستشفى يعمل به أفضل الكفاءات، ويضم أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية.