، التحذير من التحدّي العالمي "أقفاص الحليب"..  يقود إلى الإعاقة والوفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر الأطباء من تجربة تحدّي أقفاص الحليب الذي انتشر أخيراً بشكل كبير بين الشباب حول العالم، نظراً لطبيعتها الخطيرة، مؤكدين أن عديداً من الأشخاص تعرّضوا بالفعل لإصابات خطيرة.

وانتشر تحدّي الأقفاص من الولايات المتحدة الامريكية عندما نشر بعض الشباب تحدياً للسير فوق صناديق الحليب التي تمّ إنشاؤها على شكل هرمي، وانتشر هذا التحدّي كالنار في الهشيم أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّد الأطباء في وسائل الإعلام الأمريكية أن الأمر يبدو كدعابة إلا أنه خطير جداً على السلامة العامة، خاصة وسط تفشي وباء كورونا، كما أنه يشكّل ضغطاً إضافياً على المستشفيات؛ لأن كثيراً من المتحدين يتم نقلهم الى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.

وقال شون أنتوني، جرّاح العظام المتخصّص في الطب الرياضي في نيويورك "من غير المعروف عدد الاصابات أو زيارات المستشفى التي سبّبها هذا التحدّي الخطير، لكن علمناً عن حالات خطيرة وصلت للمستشفيات من المشاركين، وتمثلت الإصابات في خلع في الكتف وتمزق الرباط الصليبي الأمامي وإصابات في الحبل الشوكي وإصابات في الرقبة".

وذكر هنري شيتيما؛ رئيس طب الطوارئ في ولاية نيوجيرسي، أنهم الخليج 365 أن تلقوا عدة حالات في المستشفى من أشخاص تعرّضوا لإصابات وكسور خطيرة بسبب تحدّي الأقفاص، مشيراً إلى أن بعض الإصابات قد يقود إلى الوفاة في النهاية.

من جانبها، قالت منصة "تيك توك" في بيان صحفي، إنها تمنع تداول هذا النوع من التحديات على منصتها أو الترويج له، مشيرة إلى أنه سيتم حظر أيّ مقطع يروّج للأعمال الخطيرة.

كما طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في تغريدة، شرب الحليب وعدم خوض تحدّي أقفاص الحليب، مشيرة إلى أن الأمر في غاية الخطورة، وقد يتسبّب في كسور قد تؤدي إلى الإعاقة والوفاة في بعض الحالات.