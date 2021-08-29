محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة. 29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 08:16 AM خلال الـ 24 ساعة الماضية كورونا.. مصر تسجّل 251 إصابة جديدة و8 حالات وفاة كورونا.. مصر تسجّل 251 إصابة جديدة و8 حالات وفاة سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. مصر تسجّل 251 إصابة جديدة و8 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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