شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: مدير المدرسة مسؤول نظامًا عن إساءة استخدام الطالب للجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح المستشار القانوني أحمد عجب، أن أي جريمة إلكترونية قد يرتكبها الطالب باستخدام جواله في المدرسة، سيكون هناك مسؤولية على مدير المدرسة.

وقال عجب: "دون الإخلال بمسؤولية الطالب أو الطالبة عن أي جريمة الكترونية قد يرتكبها بالمدرسة عن طريق إساءة استخدام الجوال العائد له، يظل المدير أو المديرة مسؤول نظاماً مسؤلية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأديته الدراسة الحضورية ".

وأضاف: "يتحمل الطالب المدان بالجريمة الإلكترونية الغرامة والسجن بالمقدار الذي ينص عليه الحكم، وكونه حدث فلن يطبق عليه الحد الأعلى البالغ سجن سنة أو غرامة 500 ألف وإنما اقل بكثير بما لا يتجاوز 15 يوم أو شهر و 5 الآف، فيما تتحمل إدارة المدرسة التعويض".

يأتي ذلك تزامنا مع سماح وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا"، مع الالتزام بعدم استخدام الهواتف داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة.