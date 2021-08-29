شكرا لمتابعة خبر عن طفلة تتعرض للدغة أفعى سامة في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تعرضت طفلة في نجران، للدغة أفعى سامة بقدمها، ما أسفر عن نقلها إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة.

وأوضح والد الطفلة أنهم كانوا بالخارج ولدى عودتهم للمنزل، وبالقرب من المجلس سمع صراخها، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه سمع صوت فحيح "حية" فالتفت وشاهدتها مع قدوم ابن أخيه فأوعز إليه بقتلها، فيما قام بالذهاب بابنته إلى مركز صحي الإسعافها.

ولفت إلى أنه تم تحويلها إلى العناية المركزة وتعاني من تورم شديد بالقدم والوجه وارتفاع في نسبة سيولة الدم.