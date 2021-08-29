شكرا لمتابعة خبر عن السبر يدعو المعلمين للتحذير من "الحزبية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، اليوم الأحد، رسالة إلى المعلمين والمعلمات.

وقال السبر: "هنيئا لمعلمي الناس الخير، المعلمون والمعلمات، بارك الله فيكم وفي جهودكم، وأعانكم على تأدية رسالتكم".

وأضاف موجها حديثة للمعلمين والمعلمات: "حذروا الأبناء والبنات من الحزبية ومن الحزبيين كالخوان الإخوان المسلمين المفسدين الإرهابيين، والسرورية، والقطبية، والبنائية، وجماعة التبليغ والخوارج، وجبهة النصرة، والدواعش، وتنظيم القاعدة".