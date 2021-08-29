شكرا لمتابعة خبر عن الفوزان: "بخس حق الطالبات في اصطحاب الجوال جُرم لايغتفر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الكاتب سعود الفوزان، رسالة لأولياء الأمور الذين يرغبون في منع بناتهن من اصطحاب جوالاتهن إلى مدارسهن، بعد قرار وزارة التعليم، بالسماح لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

وقال الفوزان: "رسالة إلى أولياء الأمور، مملكتنا الغالية مقدمة على منافسة العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا، وبناتنا جزء من تطورنا".

وتابع: "لماذا نحرمها حتى جوالها رغم انه حق لها؟ اخواني لن تنجح أي دوله وتصل للعالمية دون المرأة، والدليل فشلنا في إقصاء المرأة في الثمانينات أليس هذا كافي؟".

وأضاف: "حق لبناتنا الطالبات شئنا أم ابينا كما هو حق للطلاب الذكور، إذا بخسنا حق الطالبات وسمحنا للطلاب فهذا جرم بحق فلذات أكبادنا الطالبات لايغتفر ولا أتمنى ذلك".