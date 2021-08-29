إتاحة 14 مليون موعد للحصول على لقاح كورونا تزامنًا مع عودة الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - أكّدت وزارة الصحة أنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك تزامنًا مع قرب عودة المدارس، ورغبةً من الصحة في إتاحة الفرصة للمستهدفين كافة، وخاصة الطلاب للحصول على اللقاح.

وبينت أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال نفس الفترة تجاوز 8 ملايين موعد، فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاح المعطاة للفئة العمرية من (12 - 18 سنة ) أكثر من 4 ملايين جرعة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.

ونوهت الصحة بأهمية تحقيق عودة دراسية آمنة، وذلك من خلال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا وإرتداء الكمامة وغسل اليدين وتطبيق التباعد الجسدي، إضافةً إلى عدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، مضيفةً أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، لافتةً إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط لها.

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