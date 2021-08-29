اخبار السعوديه

«الصحة» والموارد البشرية تكشفان الأحد مستجدات كورونا ونسبة المحصنين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بشأن مستجدات فيروس في المملكة.

ويستعرض العبدالعالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية لفيروس كورونا المستجد، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات الصحية، وكذلك أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بشأن الفيروس.

ويتناول سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة من بادروا إلى أخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.

الصحة: يمكن دخول لمتلقي جرعتين من لقاح ساينوفارم بـ«شرط»

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا