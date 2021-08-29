«الصحة» والموارد البشرية تكشفان الأحد مستجدات كورونا ونسبة المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ويستعرض العبدالعالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية لفيروس كورونا المستجد، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات الصحية، وكذلك أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بشأن الفيروس.

ويتناول سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة من بادروا إلى أخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.

الصحة: يمكن دخول السعودية لمتلقي جرعتين من لقاح ساينوفارم بـ«شرط»