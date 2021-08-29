محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط "التحالف": الدفاعات السعودية تعترض وتُدمِّر طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-29 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك". 29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 01:04 AM اخر تعديل 29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 05:47 AM أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك". ، "التحالف": الدفاعات السعودية تعترض وتُدمِّر طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط ،

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