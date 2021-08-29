شكرا لمتابعة خبر عن طالبات يناشدن بتعميم قرار إحضار الجوال في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قبيل ساعات من بدء أول أيام الدراسة، قررت بعض مدارس البنات الاكتفاء بصورة للجواز الصحي من تطبيق "توكلنا" للسماح بدخولهن ممن حصلن على جرعتَيْن من اللقاح بدلاً من إحضار الجوال للمدرسة.

وأثار ذلك الأمر حفيظة بعض الطالبات مشيرات إلى وجود تفرقة في تطبيق المدارس للقرار، مطالبات وزارة التعليم بتعميم القرار على الذكور والإناث.

وتصدر وسم "تعميم القرار مطلب" قائمة الأكثر تداولا في الساعات الماضية على تويتر، حيث رأى نشطاء وناشطات، أنه لا يجب حرمان الفتيات من احضار جوالاتهن، خاصة مع التزامهن بعدم استخدام هواتفهن داخل الفصول أو بشكل خاطئ.

وكانت وزارة التعليم، قبل أيام، أعلنت السماح لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

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