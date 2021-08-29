شكرا لمتابعة خبر عن 2 مليون ريال تعويضا لفتاة تم تسليمها لأسرة غير أسرتها وقت ولادتها بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أيد ديوان المظالم بمكة المكرمة حكمًا بإلزام مستشفى حكومي بمبلغ مليوني ريال، وذلك بعد تسليمه فتاة قبل 35 عاما لأسرة غير أسرتها الحقيقية عن طريق الخطأ.

والفتاة عند ولادتها بإحدى المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة، تم تسليمها لأسرة أخرى بالخطأ، وبعد مرور سنوات لاحظت الفتاة وجود اختلاف بينها وبين أفراد أسرتها، من حيث اللون والطباع والثقافة، بحسب الوطن.

وتم تزويج الفتاة من ذات العائلة مما دفعها لعمل اختبارات البصمة الوراثية بعد أن رفعت دعوى بالمحكمة العامة بمكة وتم إثبات نسب المدعية لوالدها الحقيقي.

وبعد ذلك قام وكيل المدعية برفع دعوى تعويض لموكلته عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها، حيث توفت والدتها الحقيقية ولم تتمكن من رؤيتها.