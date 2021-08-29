شكرا لمتابعة خبر عن مدارس بنات تمنع إحضار الجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، قبل أيام، السماح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

وفي هذا السياق قررت بعض مدارس "البنات" الاكتفاء بصورة للجواز الصحي من برنامج "توكلنا" للسماح بدخول الطالبات ممن حصلن على جرعتَيْن من اللقاح بدلاً من إحضار الجوال للمدرسة.

فيما أعلنت بعض المدارس الأخرى للبننات أنها ستسمح بإحضار الجوال، مشيرة إلى أن استخدامه في الفصول الدراسية يعد مخالفة ضمن المخالفات المدرجة في دليل قواعد السلوك والمواظبة؛ تُعرّض الطالبة للمساءلة والعقوبة.

يذكر أن وزارة التعليم قد شددت على الطلاب والطالبات عدم استخدام هواتفهم داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة.

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