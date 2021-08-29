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«الأرصاد» عن طقس أول أيام الدراسة: رياح وسحب رعدية ممطرة بعدة مناطق

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الرياض - محمد عبدالله - توقًّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الأحد، - أول أيام العودة الحضورية للدراسة – غيوما وسحبا رعدية ممطرة بعدة مناطق.

ووفق التقرير تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع سحب رعدية ممطرة، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار.

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالتخ متوسط الموج، أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة لطقس أول أيام العودة الحضورية للدراسة:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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