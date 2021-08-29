بلغت الاستشارات التي تلقاها تطبيق «صحة» في 2020 نحو 1.272.462 استشارة طبية. وأوضحت وزارة الصحة أن استشارات حالات المشتبه بإصابتها بـ«كورونا» بلغت 11.799 حالة للذكور، بينما كانت استشارات الإناث 9.581 حالة. في المقابل، كان عدد الاستعلام عن حالة «كوفيد-19» للذكور 23.892، وعدد الإناث 22.745. أما استشارات أمراض الباطنية، فبلغ عددها للذكور 134.321 حالة وعدد الإناث 190.210 حالة، والأمراض الجلدية للذكور 44.361 حالة، أما للإناث فبلغ العدد 97.204 حالة. وفيما يخص استشارات الأسنان، بلغ عدد الذكور 15.083 حالة، وعدد الإناث 23.469 حالة.
استشارات طبية
أمراض الأطفال
39.081
79.557
الجراحة
13.039
19.997
استشارات العيون
16.103
26.975
أمراض النساء والتوليد
إجمالي الاستشارات
12.192
102.596
820.821
451.641
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | استشارات الباطنية في تطبيق صحة تفوق كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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