عاجل | استشارات الباطنية في تطبيق صحة تفوق كورونا

بلغت الاستشارات التي تلقاها تطبيق «صحة» في 2020 نحو 1.272.462 استشارة طبية. وأوضحت وزارة الصحة أن استشارات حالات المشتبه بإصابتها بـ« كورونا » بلغت 11.799 حالة للذكور، بينما كانت استشارات الإناث 9.581 حالة. في المقابل، كان عدد الاستعلام عن حالة «كوفيد-19» للذكور 23.892، وعدد الإناث 22.745. أما استشارات أمراض الباطنية، فبلغ عددها للذكور 134.321 حالة وعدد الإناث 190.210 حالة، والأمراض الجلدية للذكور 44.361 حالة، أما للإناث فبلغ العدد 97.204 حالة. وفيما يخص استشارات الأسنان، بلغ عدد الذكور 15.083 حالة، وعدد الإناث 23.469 حالة. استشارات طبية أمراض الأطفال 39.081 79.557 الجراحة 13.039 19.997 استشارات العيون 16.103 26.975 أمراض النساء والتوليد إجمالي الاستشارات 12.192 102.596 820.821 451.641



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