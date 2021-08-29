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عاجل | استشارات الباطنية في تطبيق صحة تفوق كورونا

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بلغت الاستشارات التي تلقاها تطبيق «صحة» في 2020 نحو 1.272.462 استشارة طبية. وأوضحت وزارة الصحة أن استشارات حالات المشتبه بإصابتها بـ«» بلغت 11.799 حالة للذكور، بينما كانت استشارات الإناث 9.581 حالة. في المقابل، كان عدد الاستعلام عن حالة «كوفيد-19» للذكور 23.892، وعدد الإناث 22.745. أما استشارات أمراض الباطنية، فبلغ عددها للذكور 134.321 حالة وعدد الإناث 190.210 حالة، والأمراض الجلدية للذكور 44.361 حالة، أما للإناث فبلغ العدد 97.204 حالة. وفيما يخص استشارات الأسنان، بلغ عدد الذكور 15.083 حالة، وعدد الإناث 23.469 حالة.

استشارات طبية

أمراض الأطفال

39.081

79.557

الجراحة

13.039

19.997

استشارات العيون

16.103

26.975

أمراض النساء والتوليد

إجمالي الاستشارات

12.192

102.596

820.821

451.641


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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