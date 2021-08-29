شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يطلق جائزة خراف النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جائزة خراف النخيل، والتي ستبدأ من موسم التمور للعام القادم، جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس موسم تمور عنيزة ، في المدينة الغذائية بالمحافظة.

وأوضح سمو أمير المنطقة أن الجائزة ستشمل مسارات عدة، وتستهدف جميع الفئات العمرية المهتمة بخراف النخيل، دعماً وتشجيعاً لهم، بالإضافة إلى أنها ستكون محفزة للمزارع الداعمة لمبادرة خراف النخيل، مشيراً إلى أنه وجد في مهرجان التمور بعنيزة مساراً يختلف عن المسارات المعتادة كل عام، بعد التركيز على النوعيّة والتسويق.

وبيّن سموه أن هناك توجهاً خلال السنوات القادمة بالتركيز على المنتجات العضوية، سواء للتمور او المنتجات الزراعية الأخرى ، كاشفاً عن خطوة مهمة في هذا السياق ستتخذ العام المقبل، تتمثل في تخصيص للمنتجات العضوية بالمدينة الغذائية، التي ستعطي دافعاً قوياً لزوار المهرجان وتخلق فرصاً وظيفية للشباب.

وأبدى سمو الأمير فيصل بن مشعل إعجابه بما شاهده في حايط الحركان بالمحافظة ، واصفاً تلك الفعاليات بالمميزة ، داعياً أن يكون حايط الحركان وجهة سياحية دائمة، من خلال تفعيل دور السياحة الريفية بالمنطقة.