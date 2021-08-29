شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 بلاغ لتحسين المشهد الحضري بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية معالجة البلاغات الواردة ضمن حملة «صور وأرسل» لمعالجة التشوه البصري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرا لتحسين المشهد الحضري.

وقامت الأمانة باستبدال 500 حاوية نظافة في العديد من الأحياء السكنية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن البلاغات وصلت حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 1000 بلاغ بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج «جودة الحياة» لتطوير القطاع البلدي، لافتة النظر إلى أن خدمة «صور وأرسل» تتم عن طريق تطبيق «بلدي»، الذي يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية.