شكرا لقرائتكم خبر عن 234 مصابا بكورنا.. و«الحرجة» تواصل الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس، 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 543796 مصابا، بينما بلغت الحالات النشطة 3537، من بينها 978 «حرجة».

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 409 حالات تعاف جديدة، ترفع إجمالي الشفاء من الفيروس إلى 531733، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8526 حالة، بإضافة 6 وفيات جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.