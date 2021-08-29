شكرا لقرائتكم خبر عن 439 مستفيدا من العيادات المتنقلة بعبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 439 مستفيداً، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 76 مستفيداً، وعيادة الباطنية 234 شخصاً، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف شخصان، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 14 مريضاً، وقسم التضميد والجراحة 11 مستفيداً، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 9 مستفيدين، وقسم علاج الأمراض الجلدية والفطريات 12 مستفيداً. كما صُرفت الأدوية لـ 356 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 198 مريضاً، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.