شكرا لقرائتكم خبر عن دعم تغذية الأطفال والأمهات بالمحافظات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات خدماته الطبية والتغذوية لـ 13.097 مستفيداً خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021، في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع فرز 2.555 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 364 فرداً من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 409 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 483 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 1.626 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 403 مستفيدات، فيما حصلت 2.158 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI»، واستفادت 4.142 مراجعة من أنشطة التوعية و957 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.