شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري بالأردن، تقديم خدماتها الصحية للاجئين السوريين.

وقامت العيادات بتوزيع الأدوية الشهرية لأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن والذين يعانون أمراض الضغط والسكري والربو وأمراض الغدد، في منازلهم، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمرضى المسنين والعاجزين عن الحركة والذين لا يستطيعون الوصول إلى عيادات المركز، ويأتي ذلك ضمن الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

ومن ناحية أخرى، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ 3.711 مستفيدا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الوبائيات 329 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 402 مستفيد، وعيادة الباطنية 1.710 أشخاص، فيما راجع عيادة الأطفال 374 مراجعا، وعيادة الصحة الإنجابية 296 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 97 مستفيدا، وعيادة التحصين 17 مستفيدا، فيما راجع عيادة التوعية والتثقيف 265 شخصا، وقسم التضميد والجراحة 216 مستفيدا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين.

كما أجري 2.940 فحصا مخبريا، وصرفت الأدوية لـ 2.863 فردا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.381مريضا، وقسم تخطيط القلب 9 مستفيدين، وقسم التنويم 10 مراجعين، وقسم نقل الدم 7 مستفيدين، وراجع قسم التوليد 26 مراجعا.