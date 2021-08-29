شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان ونائبه يعزيان في وفاة محافظ ضمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أبناء وأشقاء وذوي أسرة محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي -رحمه الله-، الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض. وسأل سموهما الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.