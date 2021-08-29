شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 211 يمنيا بمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 211 مستفيدا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 60 مستفيدا، وعيادة الباطنية 49 شخصا، فيما راجع شخصان قسم التوعية والتثقيف، و9 مستفيدين راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، و5 أفراد راجعوا قسم التضميد والجراحة، وقدمت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية خدماتها لـ 30 مستفيدا، وقدم قسم علاج الأمراض الجلدية والفطرية خدماته لـ 18 مريضا.

كما صرفت الأدوية لـ 171 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضا، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.