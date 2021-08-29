شكرا لقرائتكم خبر عن 99 ألف ريال مصروفات لجنة تحسين المساكن بتاروت الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت مصروفات لجنة تحسين المساكن التابعة لجمعية تاروت الخيرية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين نحو 99.399 ريالا، وقال رئيس اللجنة م. عبدالغفور الدبيسي إن مصروفات اللجنة تمثلت في تقديم مساعدات مالية للإسهام في بناء وترميم وصيانة عدة منازل.

وقدم رئيس مجلس الإدارة محمد الصغير شكره لجميع أعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة، ولكافة أبناء المجتمع الداعمين للجمعية وأنشطتها المختلفة.

يشار إلى أن لجنة تحسين المساكن تستهدف بناء المساكن للأسر المحتاجة، إلى جانب صيانة وترميم بيوت الفقراء والمحتاجين في تاروت.