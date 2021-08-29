شكرا لقرائتكم خبر عن «دراسة الحالة في المؤسسات الاجتماعية» بضمان القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف ورشة عمل تدريبية بعنوان «دراسة الحالة في المؤسسات الاجتماعية» صباح يوم الخميس الماضي بقاعة التمكين للمكتب، وبحضور عدد من الباحثين والمختصين بلجنة التكافل الاجتماعي، وكافل اليتيم لجمعية الصفا الخيرية للخدمات الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالقطيف.

قدمت الورشة الأخصائية الاجتماعية بفريق إدارة البحث بالمكتب فاطمة الشعلة، وبدأت بالترحيب بالحضور ثم استعراض عدد من المحاور خلال الورشة، منها نبذة عن نظام الضمان الاجتماعي الحالي والمطور، وطرح للفئات المستحقة للمعاش الضماني من قبل الأخصائية كريمة الحبيب، واستعرضت زهور المرزوق الإعاقات والأمراض التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي.

واستكملت الشعلة الحديث عن الضمان الاجتماعي المطور، مع عرض الفئات الجديدة التي يشملها الضمان مع الاستعانة بعرض مرئي لنظام الضمان الجديد، تلاها حديث عن آلية تسجيل المستفيدين بمنصة «تمكين» من قبل فريق التمكين، وحث منسوبي الجهات والمؤسسات على التعاون لحث المستفيدين على التسجيل بمنصة «تمكين»، للاستفادة من الفرص المهنية والوظيفية عبر المسارات المتاحة.

كما أشارت إلى مفهوم دراسة الحالة في المؤسسات الاجتماعية، ونشأة دراسة الحالة، وخطوات دراسة الحالة، وتقسيم الحضور إلى مجموعات كنوع من المشاركة، وتطرقت إلى مزايا وعيوب دراسة الحالة في المؤسسات الاجتماعية، وأنواع المؤسسات الاجتماعية في المملكة، والحاجة لدراسة الحالة في المؤسسات الاجتماعية، والعناصر الرئيسية قي دراسة الحالة.