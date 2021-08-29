شكرا لقرائتكم خبر عن «قبس» تكرم متطوعي مراكز اللقاح بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت مؤسسة «قبس» ممثلة بوحدة العمل التطوعي المشاركين في مراكز اللقاح مع التجمع الصحي، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود نائب رئيس مجلس أمناء «قبس» والمشرف عليها ورئيس تجمع الأحساء الصحي د. أحمد الشعببي، وأحمد الفضلي، كما حضر 15 متطوعا من المكرمين، وتم تكريم الباقي عبر البث المباشر.

وألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة د. أحمد البوعلي كلمة رحب فيها بالحضور وذكر فيها فضل التطوع العظيم في الدنيا والآخرة، وقدم رؤية المؤسسة في العمل التطوعي مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف إلى المشاركة في وصول هدف رؤية ٢٠٣٠ بتسجيل مليون متطوع، وأن تكون من المساهمين في ذلك بإذن الله، ووجه الشكر إلى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي على دعمه وتشريفه.

أما د. أحمد الشعيبي فقد حث المتطوعين على الاستمرار في العمل المؤسسي، مقدرا لهم جهودهم التي أسهمت في خدمة الوطن والمواطنين وجميع أفراد المجتمع.

وألقت كلمة المتطوعين د. غادة القرني عبر البث المباشر، أكدت فيها حرص المتطوعين على إنجاح البرامج التطوعية وتحقيق رؤية المملكة، موضحة أن العمل التطوعي أعطاهم خبرة كبيرة في الحياة وسعادة في تحقيق الذات.

وذكر مدير وحدة العمل التطوعي بالمؤسسة خالد الشمري، أن العمل التطوعي في المؤسسة في بدايته، لكنه متنامٍ ويحظى بتنظيم مؤسسي جميل، وسيتم تدشين عمل الوحدة رسميا قريبا.