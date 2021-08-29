شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مستفيدا من «أولادي والتقنيات الحديثة» بـ«ألفة» حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية ألفة للتنمية الأسرية بمحافظة حفرالباطن يوم الأربعاء الماضي دورة بعنوان «أولادي والتقنيات الحديثة» قدمها المدرب رافع رسن العنزي، عبر منصة «زووم».

وأوضح مدير الجمعية نايف الشريهي أن الدورة شارك فيها 220 مستفيدا ومستفيدة، اشتملت على عدد من المحاور المهمة منها: تعريف المتدربين بحقيقة التقنية وأسباب تولع الأبناء بها وكيفية السيطرة عليها، والطريقة الصحيحة لاستخدام التقنية الحديثة.

وأضاف إن الدورات التي تقدم تأتي تحقيقا لرسالة الجمعية الوقائية، وهي الاهتمام بشؤون الأسرة والتوعية بأساليب حل الخلافات الزوجية وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج نحو تكوين أسرة أسعد.

وتتزامن هذه الدورة مع الحملة التوعوية تحت شعار استخدمها لا تدمنها التي تشرف عليها جمعية المودة بجدة.