شكرا لقرائتكم خبر عن 2.8 مليون ريال مستحقات مستردة لعمالة وافدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية «674» معاملة طلب خروج نهائي لوافدين تابعين لشركات متعثرة، وذلك بنسبة «40 % للجنسية الهندية، و20 % للجنسية الباكستانية، و10 % للجنسية النيبالية، و9 % للجنسية البنجلاديشية، و7% للجنسية الفلبينية، و7% للجنسية المصرية، و5 % للجنسية اليمنية، و2% للجنسية السودانية»، وذلك تمهيدا لعودتهم لبلادهم بعد التأكد من استلامهم لمستحقاتهم من أصحاب العمل. وأكدت إدارة العلاقات العمالية استقبالها الوافدين الراغبين بالخروج النهائي التابعين للشركات المتعثرة، وسعيها مع أصحاب العمل وأمناء الإفلاس للتوصل معهم لحلول ودية مع العمالة، وتنفيذ مصالحات على أساسها توضح استلام مستحقاتهم المالية من قبل الشركات. ولفتت إلى أن إجمالي المستحقات المستردة 2851000 ريال، وأنها تستقبل طلبات إلغاء بلاغات التغيب للحالات الإنسانية وفق الإجراء المنظم. حيث أنجزت 49 بلاغ تغيب تم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين الواردة من الوزارة. وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل أنه جار العمل في الوزارة على أتمتة هذه الخدمات، مبينا أن الفرع تقدم بحزمة من التوصيات والمبادرات والتي تسهم بشكل فعال في هذا المجال.

يذكر أن الخدمات التي تقدمها إدارة العلاقات العمالية خدمات مباشرة وليست إلكترونية، بحضور العامل أو صاحب العمل عبر تعبئة نماذج رسمية للحصول على الخدمة المطلوبة.