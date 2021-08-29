شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العمالة على حماية النخيل بـ«أقراص التبخير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الغامدي استمرار أعمال برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في العاصمة المقدسة، وتنفيذ قسم الثروة النباتية بالمنطقة والمكاتب برامج متعددة في مجال التوعية والإرشاد لخدمة المزارعين وتعريفهم بكيفية التعامل مع الآفات الحشرية التي تصيب النخيل.

وأشار إلى أن البرنامج يساهم في تدريب العمالة الزراعية على استخدام فوسفيد الألومنيوم أو ما يعرف بفوستوكسين أو «أقراص التبخير»، في القضاء على السوسة الحمراء وهي مادة تستخدم وفق شروط مقيدة ومحددة من قبل الوزارة. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود بحثية وتجارب معملية تنفذها الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بهدف المحافظة على جودة التمور والحد من ارتفاع نسبة الإصابة الحشرية وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية.