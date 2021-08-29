شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تنظيف بكورنيش الخبر الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الخبر عدة أعمال ضمن حملة «شيل_كيستك_ونظف_ديرتك»، بمشاركة عدد من المتطوعين، لتنظيف الكورنيش الجنوبي وتحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية.

وكثفت البلدية أعمال النظافة أمام وفي محيط كل المدارس بالمحافظة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير بيئة صحية آمنة للطلاب والطالبات.

من جهة أخرى، رفعت البلدية 61 سيارة تالفة خلال أسبوع ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري. كما رصدت 15 مخالفة خلال حملة على الورش والمناطق الصناعية شملت أكثر من 50 جولة تم خلالها ضبط عدد من الملاحظات تمثلت في تدني مستوى النظافة والعمل خارج نطاق المنشأة مع تطبيق النظام تجاه المخالفين.

ولفتت البلدية إلى رفعها أكثر من 4678 حاجزا خرسانيا من مواقع متفرقة ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية.