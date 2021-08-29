عودة الدراسة حضوريًّا تنعش الحركة الشرائية في حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - واس

شهدت الحركة الشرائية في الأسواق والمكتبات في حائل إقبالا متزايدا من المواطنين تزامناً مع عودة الدراسة حضورياً .

وحرص أولياء الأمور على شراء ما يحتاجه أبناؤهم وبناتهم من أدوات وملابس وتوفير كل ما يلزمهم خلال رحلتهم التعليمية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

حركة شرائية كبيرة:

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس ” تسارع المحال خلال استقبالها للحركة الشرائية الكبيرة للمستلزمات المدرسية وتقديمها لكل ما هو حديث وجديد يخص المتطلبات الدراسية ووضع العروض والتخفيضات الشرائية التنافسية والتفنن في تقديم عرضها للبضائع لتثير اهتمام الطلاب والطالبات وتتناسب مع فئاتهم العمرية في مراحل التعليم ، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية التي تمثلت بالسماح لدخول المتسوقين المحصنين فقط ، وقياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول، ووضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير بالمتاجر.

توفير الأدوات:

وأوضح ناصر الشمري أحد بائعي القرطاسيات في حائل بأنه تم توفير أعداد كبير من الأدوات والمتطلبات المدرسية بمختلف أنواعها وأشكالها الحديثة التي تتناسب مع متطلبات الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن الإقبال على شرائها من المتسوقين في تزايد مستمر وبشكل لافت من مختلف الأعمار منذ إعلان عودة الدراسة حضورياً لهذا العام بعد تعليقها خلال السنة الماضية بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبه أشار فهد العنزي إلى أن التنافس في الأسعار والجودة أسهم بشكل كبير في تعدد الخيارات الشرائية للطلبة وأولياء أمورهم مما جعل هناك تفاوتا بالأسعار فيما بينها .

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