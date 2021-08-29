السعودية | التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل السبت-الأحد أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف "استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

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وكن تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ليل الجمعة-السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

كما أعلن التحالف فجر الجمعة أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات