، جماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - ودَّعت جماهير نادي الاتحاد نجم فريقها، المغربي كريم الأحمدي، عقب أنباء أشارت لاتفاق الإدارة معه على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

ودشنت جماهير الاتحاد "هاشتاج" حمل عنوان "شكرًا كريم الأحمدي"، استرسلت فيه الجماهير بعبارات الإطراء بحق اللاعب.

وقالت الجماهير إن اللاعب كان خير مَن ارتدى قميص الاتحاد عندما جاء له من فينورد الهولندي في صيف 2018.

وتبحث إدارة الاتحاد التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو محترف الوحدة الحالي، لكنها تواجه منافسة شرسة من قِبل أندية أخرى تسعى للحصول على خدماته.الاتحاد