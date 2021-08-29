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محمد بن مسعود - الدمام - توج الفريق الأول لكرة الماء بنادي الاتحاد بطلاً لكأس النخبة بعد تفوقه على الأهلي بنتيجة (6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما على مسابح وزارة الرياضة بالرياض.
وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة فريق نادي الاتحاد بكأس البطولة والميداليات الذهبية عقب نهاية اللقاء.
وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي التهنئة لأعضاء الفريق لإضافة هذا اللقب إلى خزائن النادي بما يؤكد جدارة استحقاقها، متمنيًا للعبة التوفيق في قادم المنافسات.الاتحاد
على حساب الأهلي .. الاتحاد بطلاً لنخبة الماءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-28
توج الفريق الأول لكرة الماء بنادي الاتحاد بطلاً لكأس النخبة بعد تفوقه على الأهلي بنتيجة (6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما على مسابح وزارة الرياضة بالرياض.
وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة فريق نادي الاتحاد بكأس البطولة والميداليات الذهبية عقب نهاية اللقاء.
وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي التهنئة لأعضاء الفريق لإضافة هذا اللقب إلى خزائن النادي بما يؤكد جدارة استحقاقها، متمنيًا للعبة التوفيق في قادم المنافسات.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
09:42 PM
توج الفريق الأول لكرة الماء بنادي الاتحاد بطلاً لكأس النخبة بعد تفوقه على الأهلي بنتيجة (6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما على مسابح وزارة الرياضة بالرياض.
وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة فريق نادي الاتحاد بكأس البطولة والميداليات الذهبية عقب نهاية اللقاء.
وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي التهنئة لأعضاء الفريق لإضافة هذا اللقب إلى خزائن النادي بما يؤكد جدارة استحقاقها، متمنيًا للعبة التوفيق في قادم المنافسات.
، على حساب الأهلي .. الاتحاد بطلاً لنخبة الماء ،
المصدر : الخليج 365
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