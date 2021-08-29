نشرة «عاجل».. إنهاء خدمات مدرسة المعترضة بحائل بعد 45 عامًا ووزير التعليم يوجه رسائل للطلبة وأولياء الأمور

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: وزير التعليم يوجه رسائل للطلبة وأولياء الأمور قبل ساعات من العام الدراسي، الصقور السعودية تشارك في افتتاح فعاليات معرض «كيشكمت الجوي» بالمجر، «التعليم» للطلبة: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح، إنهاء خدمات مدرسة المعترضة بحائل بعد 45 عامًا.

بالصور.. الصقور السعودية تشارك في افتتاح فعاليات معرض «كيشكمت الجوي» بالمجر

شارك فريق طائرات فريق الصقور السعودية، في افتتاح فعاليات معرض «كيشكمت الجوي» ٢٠٢١ في المجر، وذلك تحت أنظار سفير خادم الحرمين الشريفين بالمجر عبدالخالق بن رافعة.



بالأرقام.. الطلاب والمعلمون والحافلات بشائر العودة الحضورية للمدارس

تباشر وزارة التعليم، والجهات ذات الصلة في المملكة، غدًا الأحد، إجراءات العودة الحضورية للمدارس، في ضوء الضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».



«التعليم» للطلبة: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح.. الجميع في انتظاركم

ناشدت وزارة التعليم العام، الطلاب والطالبات، بالحصول على لقاح كورونا، بعد الحجز على تطبيق «توكلنا»، وذلك مع بداية العام الدراسي غدًا الأحد.

حقيبة وكمامة ووجبة داخل الفصل.. 20 توجيهًا قبل العودة الحضورية للمدراس

تشهد المملكة، الأحد، عودة الدراسة الحضورية، في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، لطلاب وطالبات المرحلتين «المتوسطة والثانوية».

بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: استخدام الجوال في المدرسة وفق شروط معينة

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم استخدام الجوالات للطلاب والطالبات، وفق شروط وتنظيمات معينة.

إنهاء خدمات مدرسة المعترضة بحائل بعد 45 عامًا.. ومديرها يكشف التفاصيل

أكد مدير مدرسة المعترضة بحائل، مشعل مهلهل العلوي، إنهاء الخدمات في المدرسة بعد مسيرة تعليمية ممتدة منذ 45 عامًا، من أجل خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين.

«توكلنا» يوضح آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية بعد تفويت موعدها

كشف تطبيق «توكلنا» عن آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد تفويت الموعد المسبق، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ضيعت الجرعة الثانية كيف أقدر احجز لها مرة أخرى؟».

بينهم المواطنة المسيئة.. الأمن العام يطيح بـ15 شخصًا في جرائم مختلفة

كشف الأمن العام عن ‏عدة نجاحات في القبض على تشكيلات عصابية تخصصت ‏في أعمال السرقة، إضافة إلى ضبط أشخاص ارتكبوا عددًا من المخالفات بمختلف مناطق ‏المملكة.‏



عودة آمنة لعام استثنائي.. الطلبة يعودون للمدارس بشوق الغائب وبإجراءات صارمة ومناهج جديدة

بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، يعود الطلاب والطالبات إلى مدارس المملكة، غدًا الأحد، متسلحين بإجراءات احترازية صارمة أعلنت وزارة التعليم تنفيذها، فضلا عن بروتوكولات صحية ووقائية، تعتزم وزارة الصحة تطبيقها، بدءًا من خروج الطالب من منزله وحتى عودته سالمًا لأسرته.

كيف ستصبح السعودية إحدى العواصم المالية الكبرى في العالم؟.. وزير الاستثمار يجيب

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، عزم السعودية مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.



متحدثة «التعليم» تكشف الإجراءات المتبعة حال وجود حالات اشتباه بكورونا في المدارس

وجهت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، رسالة إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة في الغد، مشيرة إلى حرصهم على التحقق من تأمين رحلة تعليمية آمنة للطلاب، مطالبة بضرورة المسارعة في الحصول على لقاح كورونا.

«الغذاء والدواء»: هذه الأطعمة تحافظ على الجهاز المناعي

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحفاظ على نمط صحي ‏ومتوازن، مشددة على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية، وذلك ‏للحفاظ على فاعلية الجهاز المناعي.



بالصور.. البرد المتساقط على السودة يحول وهج الصيف إلى حبات من اللولؤ

تعيش جبال السودة بعسير، في لحظات من البَرد المتساقط مع الأمطار، لتدهش بهذا الطقس البديع زوارها، وتفترش جبالها باللون الأبيض، وذلك في مرور مختلف مناطق السعودية بدرجات حرارة مرتفعة.



وزير التعليم يوجه رسائل للطلبة وأولياء الأمور قبل ساعات من العام الدراسي

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن رحلة التعليم مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدعم القيادة وتعزيز الشراكة مع المجتمع، رغم تحديات جائحة كورونا في كل فصل ومدرسة وجامعة.

الأخضر يستعد للتصفيات المونديالية.. وفحوصات كورونا تثبت سلامة اللاعبين

أجرى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، حصتهم التدريبية الأولى على استاد الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، استعدادًا لخوض مواجهتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.



عقب اقتراب رحيله.. «الهريفي» يطالب النصر بالتعاقد مع قائد الاتحاد

طالب نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، رئيس قلعة العالمي مسلي آل معمر، بالتعاقد مع المحترف المغربي كريم الأحمدي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكداً أنه سوف يحدث الفارق بشكل كبير مع الفريق الأصفر.

الإمارات تفتح تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول.. 30 أغسطس

أعلنت دولة الإمارات، فتح تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول، وذلك اعتبارًا من 30 أغسطس الجاري.

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