بالفيديو.. الهلال الأحمر يوضح خطوات إسعاف المصابين بالحروق

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الهلال الأحمر الخطوات التي تساعد في إسعاف مصاب من حريق بسيط تعرض له، مؤكدة أن الحروق رغم بساطتها تحتاج إلى دقة ومعرفة جيدة بالخطوات الصحيحة.

وذكرت الهيئة من خلال فيديو توعوي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذه الخطوات تبدأ بحماية النفس من الحريق ومحاولة السيطرة عليه، وكشف منطقة الحرق من الملابس وتبريدها بالماء لمدة أكثر من 10 دقائق، مع نزع الإكسسوارات من المنطقة المصابة برفق وتغطيتها - بلطف وبدون شد- بشاش نظيف.

وحذرت من فتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الحرق، داعيةً إلى ضرورة طلب نصيحة طبية أثناء القيام بعملية الإسعاف.