جامعة القصيم: 3 إجراءات ضد الطلاب غير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - كشف جامعة القصيم، السبت، عن 3 إجراءات ستتخذها ضد الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا.

وقالت جامعة القصيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن من لم يتلق الجرعتين، لن يسمح له بدخول كليات وعمادات ومرافق الجامعة.

وأكدت الجامعة، أن تحضير الطلبة سيكون وفقًا لما يرد إليها من «سدايا» بخصوص المحصنين بالجرعتين من خلال تطبيق «توكلنا».

وأشارت إلى أنه سيتم حجب صفحة الطالب الأكاديمية لمن لم يكمل جرعتي اللقاح.

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