«الصحة» تنشئ غرفة عمليات خاصة بالعودة للدراسة وتكشف مهامها

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، وجود متابعة مستمرة من مركز عمليات لقاح كورونا، من خلال «غرفة عمليات العودة للدراسة»، لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات في مراكز لقاحات كورونا.

ونقل الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور خالد العبدالكريم، في مقطع فيديو أعدته ونشرته وزارة الصحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الوضع من داخل مركز اللقاحات من الغرفة المخصصة لعودة الدراسة «غرفة عمليات العودة للدراسة».

وأوضح المسؤول، أنه من خلال هذه الغرفة يتم متابعة عمليات إعطاء اللقاح بشكل دقيق، والذي يضمن توفر اللقاحات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بحيث يتم متابعة توفرها لضمان تلقي الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم للقاح المخصص وبالتالي نضمن العودة الآمنة للدراسة.

وأضاف أن الكثير من الاستعدادات وضعت في تطبيقات المواعيد، ويوجد خدمة انتظار، وبالتالي لو لم يتوفر موعد في المركز الأقرب للشخص يمكن ان يطلب انتظار على هذا المركز، مشيرا إلى أنه يتم رصد احتياج الجميع للمواعيد بشكل مباشر.

وأوضح أنه المهم جدا لضمان العودة الآمنة للدراسة، أن يحرص الجميع على تلقي جرعتين من اللقاح، وهذا يكون من ضمن الإجراءات المهمة مع الإجراءات الاحترازية الأخرى من أجل العودة الآمنة لجميع الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأشاد العبدالكريم بإقبال الطلاب والطالبات على تلقي اللقاح، حيث يوجد تفاعل وحرص منهم على تلقيه بجميع مناطق المملكة، كما شاركوا بالفعاليات المصاحبة لاعطاء اللقاح التي تتزامن مع العودة للدراسة.