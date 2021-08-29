الأحوال المدنية: 5 خطوات للاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر منصة «أبشر».

وقال الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»، خطوات الاستفادة من خدمة تعديل البيانات، والتي جاءت كالآتي:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

وأشار إلى خدمة تعديل البيانات في السجل المدني تشمل: (تعديل المؤهل الدراسي، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم).

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