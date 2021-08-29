«الصحة»: إعطاء 36 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 36 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة في المملكة.

وأوصت وزارة الصحة الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وجددت وزارة الصحة التذكير بأنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من تلقى لقاح لكورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ تلقي الجرعة الأولى.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه يمكن تلقي اللقاح بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة بكورونا، أما في حال ثبوت الإصابة بالفيروس فإنه يمكن الحصول على اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

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