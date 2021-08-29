بالصور.. الصقور السعودية تشارك في افتتاح فعاليات معرض «كيشكمت الجوي» بالمجر

الرياض - محمد عبدالله - شارك فريق طائرات فريق الصقور السعودية، في افتتاح فعاليات معرض «كيشكمت الجوي» ٢٠٢١ في المجر، وذلم تحت أنظار سفير خادم الحرمين الشريفين بالمجر عبدالخالق بن رافعة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة السعودية بالمجر على موقع «تويتر»: «بحضور معالي وزير الدفاع المجري تيبور بينكو وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر السفير عبدالخالق بن رافعه وحضور جماهيري غفير، تم اليوم افتتاح فعاليات معرض كيشكمت الجوي ٢٠٢١ في المجر وبمشاركة دولية».

وأضاف: «حيث استهلت طائرات فريق الصقور السعودية أول استعراضتها الجوية والتي تقدمها على مدى يومين متتالين بعرض جوي رائع لقيا إعجاب زوار المعرض ورُسمت فيه ألوان أعلام المملكة والمجر».

وكانت الصقور السعودية، قد قدمت الأربعاء الماضي، عرضاً جوياً في سماء بودابست، حظى باهتمام واستحسان المواطنين المجريين، فضلًا عن ردود أفعال السياح الأجانب في المدينة.

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