بالأرقام.. الطلاب والمعلمون والحافلات بشائر العودة الحضورية للمدارس

الرياض - محمد عبدالله - تباشر وزارة التعليم، والجهات ذات الصلة في المملكة، غدًا الأحد، إجراءات العودة الحضورية للمدارس، في ضوء الضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وتشمل إجراءات وزارة التعليم بخصوص «العودة للحضورية للدراسة» المقررة غدًا الأحد، توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة.

يأتي ذلك فضلا عن جاهزية منصتي «مدرستي» و«روضتي» وتوفر أدوات التعليم الإلكتروني المناسبة لكل مرحلة دراسية، وتجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

وبشكل استباقي نفذت الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم للتأكد من جاهزية المدارس، فضلًا عن توفير جميع المستلزمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بجميع إدارات التعليم بأكثر من مليار ريال..

وبشأن المناهج الدراسية، فقد تم إعداد 34 منهجاً جديداً، وتطوير 89 منهجاً قائماً، وإنهاء قرابة 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى تطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، وكذلك دراسة أول فصل دراسي ضمن نظام الفصول الدراسية الثلاثة وفق الخطط والتقويم الدراسي الجديد الذي تطبقه وزارة التعليم ويتضمن 39 أسبوعاً دراسياً عبر ثلاثة فصول.

وتتضمن ضوابط العام الدراسي الاستثنائي أيضا: إلزام الطلبة بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة، واستبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لاتحقق التباعد، وإلغاء الاصطفاف الصباحي، وإيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا، مع التقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج لمنع التزاحم، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة.

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