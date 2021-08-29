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بالفيديو.. استشاري: سببان وراء انخفاض أعداد الإصابات بـ«كورونا» في المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية، إبراهيم مؤمن، أن مواصلة الحصول على لقاح ، والمحافظة على الإجراءات الاحترازية هما سببا انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال استشاري الأمراض المعدية في تصريحات للإخبارية: «أرقام الإصابات في نزول وهذا يؤكد أننا في نهاية الموجة الثانية».

وأضاف: «اللقاح هو السبب الأول في انخفاض الأرقام، بالإضافة إلى الالتزام النسبي بالاحترازات، منذ شهرين وصلنا لذروة المنحنى والآن نحن في مرحلة نزول الأعداد».

وأضاف: «إذا استمر الحفاظ على الإجراءات الاحترازية في المدارس والمناسبات العائلية ستقل الأرقام بإذن الله، بالإضافة إلى الاستمرار في الحصول على اللقاح».

وأتم: «هناك 3 مكونات لمعادلة التفشي، المريض والبيئة المحيطة والفيروس نفسه، العاملان الأول والثالث لا يتغيران، لكن ما يتغير نسبة الالتزام بالاحترازات، بالإضافة للقاح، فهما السببين الرئيسين في خفض أعداد الإصابات».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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