إنهاء خدمات مدرسة المعترضة بحائل بعد 45 عامًا.. ومديرها يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - أكد مدير مدرسة المعترضة بحائل، مشعل مهلهل العلوي، إنهاء الخدمات في المدرسة بعد مسيرة تعليمية ممتدة منذ 45 عامًا، من أجل خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين.

وقال مدير المدرسة، خلال مداخلة مع «نشرة النهار» بقناة «الإخبارية»، إن المدرسة قائمة منذ أكثر من 45 عاما، عندما تم بدء توطين البادية في عهد الملك عبدالعزيز بن سعود، حيث قامت وزارة المعارف – في حينه – في استقبال طلبات القرى لإقامة مدارس لديها، ولم يكن هناك مخططات سكنية أو مخصصة للوزارات، وكان يجب أن تكون المدرسة في موقع حيوي داخل القرية، وقام والدي – رحمه الله- بالتبرع بأرضه (10 آلاف متر مربع) لإقامة هذه المدرسة، التي استمرت في تخريج العديد من الأجيال طوال 45 سنة وحتى الآن.

وأضاف أن هذه المدرسة تمثل شيئا كبيرا للقرية فهي رمز ومعلم تاريخي للقرية والقرى المجاورة لها، والتي كانت تعتمد في تعليم أبنائها على هذه المدرسة، مشيرا إلى أن وداع هذه المدرسة مؤلم، ولكن ذلك من أجل خلق بيئة تعليمية جاذبة، تكون أفضل للطلاب والمعلمين.

وحول قرار إنهاء الخدمات في مدرسة المعترضة بحائل، أوضح مدير المدرسة أن القرار صائب، لأن الوزارة تتوجه نحو الطفولة المبكرة، حيث سيتم نقل مدرسة البنات المستأجرة، وجعل المبنى للطفولة المبكرة للاستفادة من المبنى الجاهز من جميع النواحي.