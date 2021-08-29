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بالفيديو.. مواطن يروي تجربته بعد التقاعد ويوجه رسالة لتجنب الإصابة بالأمراض

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الرياض - محمد عبدالله - وجه الإعلامي محمد بن يحيي الفيفي رسالة مهمة لكبار السن والمتقاعدين، لتجنب الإصابة بالأمراض التي تظهر بعد التقاعد، مشيرًا إلى ضرورة ممارسة .

وقال الفيفي في مقطع فيديو، إنه تعرض بعد التقاعد لبعض الأمراض مثل الضغط والسكر، حتى تم نقله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة ساهمت في ابتعاده عن تناول الأدوية وشعوره بصحة أفضل.

وأضاف الفيفي: «نصيحتي لكبار السن والمتقاعدين هي ممارسة المشي، حتى ولو القليل من الوقت يومياً للتخلص من الأمراض وعدم الاستسلام للأمراض والأدوية».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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