بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: استخدام الجوال في المدرسة وفق شروط معينة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم استخدام الجوالات للطلاب والطالبات، وفق شروط وتنظيمات معينة.

وقالت الشهري في تصريحات لقناة الإخبارية: «لابد من إبراز تطبيق توكلنا عند دخول الطلاب والطالبات للمدرسة، وسيكون هذا عن الطريق الجوال، لتسهيل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب».

وأضافت: «استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق شروط وتنظيمات معينة، سيكون بالتأكيد هناك محافظة على الطلاب وتوجيهات وشروط».

وأتمت: «هناك لجان مختصة بإدارة العملية التعليمية داخل المدارس هي بالتأكيد ستكون وضع التنظيمات المدارس وتنظيم دخول وخروج الطلاب وكذلك استخدام الجوالات».

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