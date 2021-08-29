مدربة توضح الأساليب الصحيحة للتعامل مع الأبناء لأداء واجباتهم المدرسية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المدربة التربوية شيماء شلتوت، الأساليب الصحيحة في التعامل مع الأبناء لأداء واجباتهم المدرسية بعيدا عن طرق الضغط، مع عودة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة غدا الأحد.

وقالت شلتوت، خلال لقاء مع برنامج «MBC في أسبوع»، إن حديث الأهل مع الأبناء لوضع هدف أمامهم بالسنة الدراسية الجديدة، يساعد الأهل كثيرا ويبعدعم عن موضوع الضغط عليهم، فالطفل عندما يكون لديه هدف واضح يريد تحقيقه، ما يعطي للطفل إحساس بالمسؤولية وإنه يعتمد على نفسه بدون أي ضغوطات.

وأوضحت ان الضغط غير المباشر (الإيجابي) على الطفل يكون باستخدام الأسلوب التحفيزي، أي بتحفيز الطفل لتحقيق نتيجة بدلا من تخويفه وتهديده بعقاب إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة، وهذا يكون منفرا للطفل للقيام بواجباته أما عندما يكون هناك حافز إيجابي فإنه يشجع الطفل ويجعله يبدأ العام الدراسي بإيجابية بحثا عن تحقيق هدفه وبدون ضغط.

وردا على سؤال (هل العقاب دائما منفر؟)، قالت شيماء إن فكرة العقاب ليست توبيخ الطفل بطريقة تحسسه انه غير محبوب أو غير مرغوب فيه، بل العقاب يكون تعريف الطفل بنتيجة ما فعله (كعقوبة قيامه بالمذاكرة في إجازة الصيف بسبب رسوبه في احدى المواد الدراسية).

وحول الخطأ الشائع للآباء بمقارنة أطفالهم مع أقرانهم، أكدت شيماء إن هذا السلوك من أكثر الأشياء التي تؤثر على نفسية الطفل وعلى ثقته بنفسه، وخاصة بين الإخوات حتى لو بدون قصد، ما يخلق منافسة بينهم، والولى ان نجعلهم داعمين لبعضهم البعض، بدلا من دفعهم للغيرة من بعضهم.

ومع بداية العام الدراسي ورغبة في استمرار حماسة البداية واستمرارها مع الأبناء طوال العام الدراسي، نصحت شلتوت الأهل أولا بالتركيز على أن يكون لدى الطفل هدف من عامه الدراسي، مع استخدام أسلوب التحفيز كلما تقدم خطوة نحو تحقيق هدفه.