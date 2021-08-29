تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

دمرت الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط . وأكدت قوات التحالف استمرار المليشيا الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية .



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